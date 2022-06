LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien nach einem Investorentag von 116 auf 126 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Es wird geerntet, was zuvor gesät wurde", titelte Analyst Benjamin Theurer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts erhöhter Schätzungen für den Düngemittelkonzern verwies er auf die Prognosen für eine weitere Marktverknappung und strukturelle Preiserhöhungen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 23:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.