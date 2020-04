NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 49 auf 55 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Software-Konzern verfüge über reichlich Geld, das er für Übernahmen oder Aktienrückkäufe einsetzen könnte, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Übernahmen wären dann wohl auch ein Aktienkurstreiber./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 21:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 23:59 / ET



