ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 44 auf 52 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Umsätze hätten sowohl die unternehmenseigenen Ziele als auch die Markterwartungen verfehlt, da Covid-19 das normalerweise stärkste Jahresviertel des Softwareherstellers beeinträchtigt habe, schrieb Analystin Jennifer Swanson Lowe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ziele für das erste Geschäftsquartal lägen nur moderat unter ihrer Schätzung. Das Kursziel hob sie an und erwartet, dass Oracle angesichts der unsicheren Gesamtlage seine Kosten stark im Zaum halten wird./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 02:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2020 / 02:26 / GMT



