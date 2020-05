ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Oracle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 57 US-Dollar belassen. Ein Austausch mit dem Investor-Relations-Bereich des Softwareanbieters habe die Bedeutung des differenzierten Geschäftsmodells unterstrichen, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen verfüge weiterhin über eine starke, defensive Positionierung im Datenbankengeschäft./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 04:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.