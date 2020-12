NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen von 61 auf 68 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe ein unspektakuläres, aber ordentliches zweites Geschäftsquartal mit einem besser als erwartet ausgefallenen Ergebnis je Aktie (EPS) hinter sich, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung entspreche indes den Erwartungen. Murphys Schätzungen liegen nach eigener Aussagen weiterhin über den Konsensprognosen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 22:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 22:23 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.