NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen von 68 auf 73 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht des Softwareanbieters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe zumindest in konstanten Währungen an Kraft vermissen lassen, der Barmittelfluss sei aber solide. Seine Schätzungen hob der Analyst leicht an, dabei verwies er auch auf den aktuellen Wechseltrend von Kunden weg von SAPs ERP-Lösungen hin zu den Amerikanern./mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 01:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 01:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.