ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Orange SA nach einer gekürzten Dividende auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Investoren sollten hinsichtlich der Dividendenansprüche Vorsicht walten lassen, riet Analyst Giovanni Montalti in einer am Montag vorliegenden Studie. In einer Branche, die durch schwaches Umsatzwachstums, hohe Kapitalintensität und überdurchschnittliche Verschuldung gekennzeichnet sei, komme es jetzt besonders auf die richtige Verwendung des Kapitals an./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 02:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.