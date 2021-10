NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Orange SA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das dritte Quartal des Telekomkonzerns dürfte durchwachsen verlaufen sein, schrieb Analyst Akhil Dattani in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die seit Jahresbeginn unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie spiegele unter anderem die Sorgen wider, die Konkurrent Iliad mit seiner jüngsten Warnung vor den Auswirkungen von Investitionen in den neuen Mobilfunkstandard 5G auf die Gewinne geweckt habe./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 21:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.