ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Orsted auf "Underperform" mit einem Kursziel von 590 dänischen Kronen belassen. Die Aktie habe sich im bisherigen Jahresverlauf von allen von ihm beobachteten Versorgerwerten am schwächsten entwickelt, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl das Papier der Dänen 30 Prozent schlechter als der Sektor abgeschnitten hat, sieht er ein weiteres Rückschlagsrisiko von mehr als 30 Prozent. Im Bereich Windkraft setzt Freshney auf RWE./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 03:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.