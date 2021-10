NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Underperform" mit einem Kursziel von 780 dänische Kronen belassen. Der Verkauf eines 50-prozentigen Anteils an der Offshore-Windkraftanlage Borkum Riffgrund 3 dürfte im kommenden Jahr abgeschlossen werden, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Anlage bei dem Deal liege etwas unter seiner Kalkulation und sei mithin leicht negativ./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 15:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 15:23 / ET



