ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Osram vor Zahlen zum dritten Quartal von 46 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sven Weier passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an - auch im Nachgang der im Juni deutlicher als erwartet gesenkten Jahresziele. Nach der kürzlich abgeschlossenen Mehrheitsübernahme durch AMS warte der Markt nun auf Aussagen des neuen Mutterkonzerns hinsichtlich eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2020 / 16:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.