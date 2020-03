HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Osram von 41 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Durch die hohe Abhängigkeit von der Automobilindustrie dürfte Osram nicht unerheblich von der Corona-Krise getroffen werden", schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Lichtkonzerns. "Eine gute Nachricht für die Aktionäre ist, dass AMS trotz der eigenen Belastungen an der Osram-Übernahme festhalten will.Trotzdem bleibt der Transaktionsabschluss noch mit Risiken behaftet."/ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 14:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2020 / 14:26 / MEZ



