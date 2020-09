NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard vor dem Zwischenbericht von 145 auf 142 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Edward Mundy hält im ersten Geschäftsquartal eine kleine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal für möglich. Die Berechenbarkeit der Erholung beim Spirituosenkonzern bleibe aber eher schwierig, schrieb er in einer Studie vom Freitag./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / 10:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2020 / 10:40 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.