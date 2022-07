ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. In einem Ausblick auf die Anfang September erwarteten Geschäftsjahreszahlen des Spirituosenherstellers stellte Analyst Sanjeet Aujla seine Sorgen über den kurzfristigen Margenausblick in den Fokus. Er geht zwar von einem starken Jahresabschluss aus, doch diese Entwicklung dürfte sich nicht fortsetzen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Pernod dürfte für das neue Jahr 2022/23 einen konservativen Ausblick für die organische Umsatzentwicklung geben und eine unveränderte bis leicht rückläufige bereinigte operative Marge in Aussicht stellen./ck/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 17:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



