LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard von 168 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Geschäfte des Spirituosenkonzerns seien zuletzt gut gelaufen, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Montag vorliegenden Studie. In den USA verliefen sie robust und in China gebe es starkes Wachstum. Zudem verbessere sich die Dynamik in Indien weiterhin. Lediglich in Europa habe es gegen Ende 2020 angesichts der Lockdowns gehapert./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.12.2020 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.