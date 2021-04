Pernod Ricard Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Der Spirituosenkonzern habe exzellente Erlöskennziffern ausgewiesen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Wachstum aus eigener Kraft habe die Konsensschätzung um fast 8 Prozentpunkte übertroffen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 01:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 02:03 / ET



