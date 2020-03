NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PSA nach Zahlen von PSA und des Fusionspartners Fiat Chrysler auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Er habe nach den Zahlen das Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Netto-Cash-Position beider Konzerne sei um zwei auf zwölf Milliarden Euro gestiegen. Er rate zum Kauf beider Aktien./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2020 / 13:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.