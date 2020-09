NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für PSA in einer grundlegenden Neueinschätzung des europäischen Autosektors mit "Underperform" mit einem Kursziel von 15 Euro eingestuft. Die Erwartungen an die Franzosen am Markt seien mittlerweile unglaublich hoch, schrieb der neue Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Analysehauses. PSA könne diese nun wohl nicht mehr übertreffen./bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 15:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



