NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Abermals habe der Spezialpumpenhersteller den Ausblick angehoben dank einer starken Halbleiternachfrage, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Dienstag auf die Quartalszahlen des Unternehmens. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) seien erneut stark ausgefallen und lägen klar über den Erwartungen. Vor allem die Nachfrage der Halbleiterindustrie, die mit dem Pumpen des Konzerns für reine Luft in den Produktionsräumen sorgt, sei stark./ajx/mis



