NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach der Veröffentlichung von zusätzlichen Studiendaten zu dem Medikament Paxlovid gegen Covid-19 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 US-Dollar belassen. Bei Hochrisikopatienten sinke das Risiko eines Krankenhausaufenthaltes oder eines tödlichen Krankheitsverlaufes deutlich, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern sei Paxlovid ein wichtiges Heilmittel zur Bekämpfung der aktuellen Pandemie. Bei weniger risikobehafteten und nur teilweise geimpften Menschen aber seien die Daten weniger klar./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2021 / 09:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2021 / 09:25 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.