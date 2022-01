NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Einstufung für Pfizer nach einer Branchenkonferenz der US-Investmentbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 51 US-Dollar belassen. Der Vorstandsvorsitzende des Pharmakonzerns habe den zuvor kommunizierten Zeitplan bezüglich der Entwicklung eines Omikron-spezifischen Corona-Impfstoffs bestätigt, schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Demnach sei geplant, im nächsten Monat in die klinische Phase einzutreten. Dann könnte dieser Impfstoff im März verfügbar sein./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.