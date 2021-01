NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips von 39,40 auf 44,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem jüngsten Kapitalmarkttag des Medizintechnikkonzerns habe er seine Prognosen für 2021 nachgeschärft, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz einer positiveren Einschätzung sei er angesichts erhöhter Risiken hinsichtlich der Investitionsaussichten von Krankenhäusern auf kurze Sicht zurückhaltend./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.