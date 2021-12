NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips nach Gesprächen mit der Investor-Relations-Abteilung des Medizintechnikkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36,40 Euro belassen. Die Lieferkettenprobleme des dritten Quartals dürften im Schlussquartal angehalten haben, und auch im ersten Halbjahr 2022 sei kaum Besserung in Sicht, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch angesichts der neuen Coronavirus-Variante Omikron und der nachlassenden Konsumbereitschaft in China sehe er kaum Gründe, in die Aktie zu investieren./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2021 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.