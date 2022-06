ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips angesichts enttäuschender Aussagen zu den Tests mit zurückgerufenen Beatmungsgeräten auf "Sell" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Wie Analyst Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sind die Details nicht so wie von Anlegern erhofft ausgefallen. Zwei Zytotoxizitätstests und ein Genotoxizitätstest seien nicht bestanden worden, während sich bei früheren Daten nur letzteres ergeben habe./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 06:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.