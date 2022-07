ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips anlässlich der Quartalszahlen von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Resultate hätten nicht für mehr Klarheit gesorgt, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Gewinnschätzungen für den Medizintechnikkonzern und berücksichtigte dabei die gesenkten Prognosen und die jüngste Dollar-Stärke. Zudem sei die Unsicherheit rund um Produktprobleme im Zusammenhang mit geräuschdämpfendem Schaumstoff in Beatmungsgeräten zur Behandlung von Schlafapnoe weiterhin sehr hoch, hieß es mit Blick auf die von der US-Gesundheitsbehörde FDA vorgeschlagenen Konsensvereinbarung./la/edh



