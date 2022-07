NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21,30 Euro belassen. Im Zuge des Quartalsberichts habe der Medizintechnikkonzern seine Jahresziele deutlich kräftiger als erwartet gesenkt, schrieb Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Montag. Dies dürfte Kappungen der operativen Ergebnisschätzung im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich führen./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 07:02 / BST





