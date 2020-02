NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pirelli vor dem Kapitalmarkttag des Reifenherstellers von 6,10 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsdynamik dürfte ähnlich der des Vorjahres sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf ein begrenztes Volumenwachstum, die Preismacht der Autobauer sowie eine starke Verbesserung des Produktmixes. Er senkte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2019 und 2020./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.