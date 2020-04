ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Volkswagen-Holding Porsche SE von 80 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die VW-Zahlen für 2019 und seine im Zuge der Corona-Krise reduzierten Prognosen für den Wolfsburger Autokonzern, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der 35-prozentige Kursabschlag der Porsche-Aktie zum Nettovermögenswert sei ungerechtfertigt und dürfte sich bei jeglicher positiven Gerichtsentscheidung in den laufenden Verfahren verringern./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 19:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.