FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Porsche SE nach der Bekanntgabe der Volkswagen-Geschäftszahlen von 68 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft sollte ihre Ziele trotz eines schwachen Ergebnisses je Aktie beim Kerninvestment Volkswagen erreichen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. In Anbetracht der konjunkturellen Risiken beurteilte er den Ausblick der Wolfsburger jedoch als "überraschend zuversichtlich". Das geänderte Ziel für Porsche sei die Folge des angepassten VW-Ziels, erklärte Diermeier./hosjcf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 11:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 12:00 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.