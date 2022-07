NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche SE nach dem angekündigten Abgang von VW-Chef Herbert Diess auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Volkswagen mache eine schlechte Situation in der Unternehmensführung nur noch schlimmer, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei keine gute Idee, dass der designierte neue VW-Chef Oliver Blume auch bei der Sportwagentochter Porsche AG am Ruder bleiben solle. Denn beide Organisationen bräuchten in den kommenden Monaten eine klare und präsente Führung. Die Überlappungen bei den Unternehmensführungen zwischen VW, dem Autobauer Porsche AG und der Holding Porsche SE gehörten rund um den geplanten Börsengang der Porsche AG ohnehin schon zu den größten Investorensorgen./men/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2022 / 18:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2022 / 18:05 / UTC



