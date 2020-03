ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Richard Eary resümierte in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung ein schwaches Zahlenwerk des Medienkonzerns. Die Werbeerlöse seien zwar besser, das operative Ergebnis (Ebitda) jedoch hinter den Erwartungen zurück geblieben. Die Übernahme des Datingportals Meet werfe außerdem Fragen auf - trotz der Synergiepotenziale mit Parship./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 08:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



