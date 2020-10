ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 vor den am 5. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Aktuelle Überprüfungen der Kanäle des Medienkonzerns ließen besser als bislang erwartete Zahlen im Werbebereich erwarten, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen daher überarbeitet. Zugleich verwies er auf seine jüngste leichte Kurszielanhebung am 13. Oktober angesichts der gestiegenen Bewertung der Parship Group und dem Kosmetikversand Flaconi nach den Übernahmen./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 11:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 11:00 / GMT



