NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat ProSiebenSat.1 nach dem Verkauf der 92-prozentigen Beteiligung Windstar Medical an den Finanzinvestor Oakley Capital für einen Gesamtunternehmenswert von 280 Millionen Euro auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 14,60 Euro. In vorangegangenen Medienberichten sei bereits über die Möglichkeit eines Verkaufs für einen Unternehmenswert von 250 Millionen Euro berichtet worden, erinnerte Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie habe das Geschäft aktuell zu einem Unternehmenswert von 247 Millionen Euro bewertet./ck/ajx



