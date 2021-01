HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 13,35 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Sarah Simon bezeichnete den Medienkonzern in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie zwar als gut positioniert, um sich dem generellen Druck im klassischen TV-Geschäft zu stellen. Bei der Bewertung gebe es jedoch nicht ausreichend Spielraum, der mehr als eine Halteposition für die Aktien rechtfertigen würde./bek/tav



