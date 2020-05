FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ProSiebenSat.1 anlässlich des KKR-Einstiegs von 11,30 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Harald Schnitzer sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem "Paukenschlag", da der Finanzinvestor in der Medienbranche kein Unbekannter sei. Der Sektor sei im Umbruch und die deutsche Sendergruppe werde als unterbewertetes Unternehmen wahrgenommen. In Zeiten laufender Umwälzungen sieht er in dem Medienkonzern ein mögliches Übernahmeziel./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 16:28 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 16:41 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.