NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 11,60 auf 10,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für europäische Medienunternehmen habe sie ihre Gewinnschätzungen je Aktie nun noch drastischer gesenkt, und zwar um durchschnittlich 25 Prozent für 2020, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Damit reflektiere sie den länger dauernden Stillstand großer Teile der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens wegen der Ausbreitung der Covid-19-Krankheit./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 04:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





