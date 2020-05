NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 9,50 auf 12,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Insgesamt hätten sich europäische TV-Sender im ersten Quartal besser geschlagen als befürchtet, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar lasse sich die Lage noch schwer einschätzen, auch weil die Virus-Krise im April und Mai auch Spuren hinterlassen haben dürfte, dennoch zeichne sich eine positive Trendwende für das TV-Werbegeschäft ab. Bei ProSieben reflektiere die Zielerhöhung mehr Klarheit in puncto des Content- und des Commerce-Portfolios. Allerdings sei viel Positives auch schon in den Kurs eingepreist./mis/ag



