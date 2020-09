FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Markus Jost in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem Abschluss der Übernahme des US-Online-Dating-Unternehmens The Meet Group gemeinsam mit dem Partner General Atlantic. Die ParshipMeet Group sei nun die Online-Dating-Säule des von ProSiebenSat.1. Mit einem Unternehmenswert von mehr als einer Milliarde Euro werde ein Börsengang angestrebt./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2020 / 09:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.