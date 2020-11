ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Der Rückkauf eigener Aktien sowie der Kauf von Anteilen der südafrikanischen Muttergesellschaft Naspers sei ein starkes Signal, sollte er über längere Zeit andauern, schrieb Analyst John Kim in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Nettoanlagevermögen der börsengelisteten Beteiligungen von Prosus nähere sich der Marke von 200 Milliarden US-Dollar./bek/ag



