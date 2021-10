ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus von 85 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst John Kim aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Kursziel für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft auf der Grundlage von Anpassungen an den geschätzten Holding-Abschlag auf den Nettoinventarwert. Zudem brachte er das Kursziel auch mit Blick auf die Vermögenswerte auf Stand. Er verwies dabei unter anderem darauf, dass Prosus von den Investoren vor dem Hintergrund der Hauptbeteiligung Tencent und dem Prosus-Mehrheitseigner Naspers bewertet werde./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 04:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 04:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.