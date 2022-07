ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus von 75 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Eary nimmt nun einen geringeren Holdingabschlag als bisher auf die Aktie vor, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Grund sei, dass die niederländische Internet-Holding über den Verkauf von Aktien ihrer wichtigsten Beteiligung Tencent den Abschlag des Börsenwerts zur Bewertung der Beteiligungen verringere./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.