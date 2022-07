NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Prosus von 101,10 auf 94 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Dem niedrigeren Kursziel lägen gesenkte Kursziele für die Beteiligungen Tencent und Delivery Hero zugrunde, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Goldman Sachs hatte jüngst das Kursziel für Tencent von 559 auf 503 Hongkong-Dollar reduziert und das von Delivery Hero von 125 Euro auf 65 Euro nahezu halbiert. Daraus ergebe sich für die Internet-Holdinggesellschaft Prosus eine geringere Bewertung der Summe der Beteiligungen./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



