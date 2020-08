NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Prosus von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 64 auf 83 Euro angehoben. Die Beteiligungsgesellschaft sei nach wie vor abhängig vom Internet-Giganten Tencent, schrieb Analyst Ken Rumph in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser mache 85 Prozent am Nettovermögenswert (NAV) von Prosus aus. Der Abschlag darauf im Vergleich zu seiner Benchmark sei jedoch seit März gesunken, weshalb er das Kursziel zwar angehoben, sein Anlageurteil nun aber gesenkt habe. Das Geschick und der Eifer von Prosus, das Kapital in wesentliche Unternehmenspfeiler wie Online-Essenslieferanten oder den Online-Rubrikenmarkt habe sich in der Ausführung als schwierig erwiesen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 16:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2020 / 19:00 / ET



