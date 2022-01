ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Prosus von 140 auf 137 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für die Beteiligungsgesellschaft seien zunehmend attraktiver, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auch auf die endgültigen Quartalszahlen für das erste Geschäftshalbjahr, die wie erwartet ausgefallen seien. Wegen des enttäuschenden dritten Geschäftsquartals von Tencent in Asien senkte er jedoch seine Ergebnisschätzungen und damit das Kursziel leicht./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 04:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.