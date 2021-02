NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Prudential von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 1455 auf 1450 Pence gesenkt. Die Abspaltung der amerikanischen Tochter Jackson bringe dem Versicherer mehr Sicherheit als ein Minderheiten-Börsengang, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der jüngste Ausverkauf der Prudential-Aktien biete nun Kaufgelegenheiten. Die neue Dividendenpolitik des britischen Lebensversicherers mache die Bewertung einfacher./ajx/bek



