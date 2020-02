NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma SE von 83 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Eindrücke in der Sportartikelbranche und Kommentare der Unternehmen verleiteten ihn zur Anpassungen seiner Schätzungen für Adidas und Puma, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine optimistische Haltung zur Branche sei trotz allgemein reduzierter Gewinnschätzungen ungebrochen. Im Vergleich zu Adidas profitiere Puma aber von überlegenem Wachstum./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 16:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2020 / 16:00 / ET



