HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Puma SE von 85 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Corona-Kurscrash aber auf "Buy" belassen. Wegen der Corona-Krise dürfte der Umsatz des Sportartikel- und Lifestyle-Konzerns in diesem Jahr um rund ein Fünftel zurückgehen, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Für die Aktie sprächen aber die starke Marke und eine hohe Profitabilität./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



