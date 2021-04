PUMA SE buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma SE vor Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Analyst Jörg Frey rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit starken Resultaten des Sportartikel-Herstellers. Sie dürften untermauern, dass Puma die Konkurrenz beim Wachstum überflügele. Trotz des starken Jahresstarts dürfte das Management wegen des fortgesetzten Corona-Lockdowns aber weiterhin vorsichtige Töne anschlagen. Mit Blick nach China sei zudem unklar, ob sich die jüngsten Boykottaufrufe gegen einige westliche Modemarken zu etwas Größerem entwickelten./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.