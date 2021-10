NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE von 118 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ermutigenden Umsatztrends im dritten Quartal dürften den coronabedingten Gegenwind für die Produktion und die Bruttomargen kompensiert haben, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel für die Aktie des Sportartikelherstellers begründete er mit dem um ein Jahr in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 18:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





