NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Puma SE von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 90 Euro angehoben. Strategie und Umsetzungserfolge der Herzogenauracher seien beeindruckend, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnziele des Sportartikelherstellers lägen weiter über dem Branchenschnitt. Seine Empfehlung komme zwar zugegebenermaßen spät, es gebe aber noch enormes Potenzial./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 01:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 01:13 / ET



